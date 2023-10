Di cosa parla Horizon: An American Saga? Tutto sul nuovo western di Kevin Costner

Di cosa parla Horizon: An American Saga? Il primo trailer di Horizon si limita a presentare il nuovo western di Kevin Costner, ma in questo articolo vi forniremo tutte le informazioni necessarie in vista di quello che è senza dubbio uno degli eventi cinematografici più ambiziosi degli ultimi anni.

Nella grande tradizione degli iconici western della Warner Bros. Pictures, Horizon: An American Saga esplora il fascino del Vecchio West e come è stato vinto – e perso – attraverso il sangue, il sudore e le lacrime di tantissimi singoli individui: attraversando i quattro anni della Guerra Civile, dal 1861 al 1865, l'ambiziosa avventura cinematografica scritta, diretta, interpretata e prodotta da Kevin Costner porterà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso un paese in guerra con se stesso, viaggio che sarà raccontato attraverso la lente di famiglie, amici e nemici, tutti mossi dal desiderio di capire cosa significhi davvero essere cittadini degli Stati Uniti d'America.

Al momento non è chiaro se il progetto di Horizon continuerà ad espandersi o se sia stato ridimensionato: come forse saprete, infatti, il progetto era stato descritto come un unico grande western da 11 ore suddiviso in quattro film che avrebbero coperto un arco temporale di circa 15 anni prima, durante e dopo la Guerra Civile, ma la sinossi ufficiale diffusa da Warner Bros fa riferimento soltanto ad Horizon - Parte 1 e Horizon - Parte 2. Considerato che prima degli scioperi di Hollywood Kevin Costner aveva in programma di realizzare anche Parte 3 e Parte 4, bisognerà capire nelle prossime settimane se la produzione è ancora aperta oppure se nel frattempo i piani sono cambiati e il regista è soddisfatto del materiale raccolto finora.

