Di cosa parla Holly, il nuovo romanzo horror di Stephen King

Da oggi 5 settembre arriva nelle librerie italiane Holly, il nuovo libro di Stephen King edito da Sperling & Kupfer e dedicato ad uno dei personaggi più famosi della fase più recente della produzione kinghiana, ovvero la detective Holly Gibney.

Holly Gibney è uno dei nuovi personaggi dell'universo narrativo di Stephen King, apparso originariamente nella trilogia di romanzi di Bill Hodges - Mr. Mercedes, Finders Keepers e End of Watch, e rivista successivamente prima come personaggio secondario nel romanzo horror The Outsider e poi come personaggio principale in un racconto incluso nella raccolta If It Bleeds (a proposito, la nuova raccolta di racconti di Stephen King uscirà nel 2024). Il nuovo romanzo Holly rappresenta la sua prima avventura 'lunga' da protagonista assoluta, in una storia thriller - raccolta in un volume da 590 pagine - che la vede alla guida dell'agenzia di investigazione Finders Keepers.

La storia di Holly ha inizio quando la protagonista viene contattata per ritrovare una bambina scomparsa: Holly è restia ad accettare il caso perché, a parte il fatto che ha appena iniziato le ferie, il suo socio, Pete, ha il Covid, e sua madre, con cui ha sempre avuto una relazione complicata, è appena morta. Ma presto Holly scopre che a pochi isolati dal punto in cui è scomparsa Bonnie Dahl, vivono Rodney ed Emily Harris: sono il ritratto della rispettabilità borghese, ottuagenari, sposati da una vita, professori universitari emeriti. Però nello scantinato della loro casetta ordinata e piena di libri nascondono un orrendo segreto, segreto che potrebbe avere a che fare con la scomparsa di Bonnie...

Holly Gibney è stata interpretata sul piccolo schermo da Justine Lupe nell'adattamento televisivo della trilogia di Hodges e da Cynthia Erivo nell'adattamento della miniserie di The Outsider.