Di cosa parla Vita da gatto? La trama dell'emozionante film per tutta la famiglia

Di cosa parla Vita da gatto? Se vi siete asciugati gli occhi dopo aver visto il commovente trailer di Vita da gatto e volete saperne di più sul film in arrivo nelle sale cinematografiche italiane, siete nel posto giusto.

Il film per tutta la famiglia Vita da Gatto è tratto dal romanzo Rroû, un classico della lettura francese firmato da Maurice Genevoix, e racconta la storia della piccola Clémence, che un giorno trova in soffitta una cucciolata di gattini. La bimba posa il suo sguardo sul cucciolo Rroû, decidendo di tenerlo con sé, e da allora i due sono inseparabili.

Oggi i due si accingono a lasciare insieme Parigi per trascorrere le vacanze in campagna. Mentre la piccola Clémence è alle prese con l’accettazione della separazione dei genitori, Rroû va alla scoperta della natura selvatica che lo circonda: il cucciolo scopre così un mondo fatto di molti pericoli, ma anche di nuovi emozionanti incontri, come quello con la scorbutica vicina di casa, accompagnata dal fido cagnolone Rambo, e la tenera Câline, una gattina bianca che si aggira nei boschi. I giorni passati nella casa di campagna a ridosso della foresta fanno riaffiorare in Rroû un lato felino più selvaggio, che lo spinge a seguire il richiamo irrefrenabile verso una vita libera e all’avventura. Dandosi supporto a vicenda, Clémence e Rroû scopriranno cosa vuol dire crescere insieme e imparare a prendere decisioni difficili, come scegliere cos’è meglio per coloro che amiamo.

Vita da gatto sarà nei cinema italiani dal 18 aprile, distribuito da Plaion Pictures.

