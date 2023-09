Di cosa parla Galline in Fuga: L'alba dei Nugget, il nuovo film d'animazione di Netflix?

Di cosa parla Galline in Fuga: L'alba dei Nugget? Ecco tutto quello che dovete sapere sul prossimo film d'animazione in uscita in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.

Galline in fuga: L'alba dei Nugget è il frutto della nuova collaborazione tra la società di animazione Aardman, pluripremiata agli Oscar e ai BAFTA (Creature Comforts, Wallace e Gromit e Shaun, Vita da pecora) e il regista premio Oscar e candidato ai BAFTA Sam Fell (ParaNorman e Giù per il tubo), che insieme hanno realizzato il tanto atteso sequel di Galline in Fuga, popolare film in stop motion con il maggiore incasso di sempre.

Questo nuovo capitolo - come mostrato nei giorni scorsi nel primo trailer di Galline in Fuga: L'alba dei Nugget - racconta un'altra storia di Gaia, che essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, oggi ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un'isola per l'intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall'uomo. E quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma non sanno che, sulla terraferma, l'intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia: per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla.

Ricordiamo che Galline in Fuga: L'alba dei Nugget arriverà in esclusiva su Netflix a partire dal prossimo 15 dicembre.