Di cosa parla Film Bianco? La trama del film da oggi al cinema in Italia

Di cosa parla Film Bianco? Dopo il successo ottenuto in sala da Film Blu, la trilogia dei colori di Krzysztof Kieslowski torna al cinema in Italia con il secondo capitolo, ecco tutto quello che dovete sapere.

Film bianco racconta la storia di Karol, (Zbigniew Zamachowski), che costretto al divorzio dalla moglie Dominique (Julie Delpy) e da lei umiliato, si ritrova senza casa a chiedere l'elemosina nella metro di Parigi. Incontrato un suo connazionale, decide di tornare in modo rocambolesco in Polonia, dove ricomincia da zero riuscendo a costruisce un impero commerciale. Karol, però, non ha mai dimenticato l'amore per sua moglie né le umiliazioni subite...

Orso d’Argento per la miglior regia al Festival di Berlino nel 1994, candidato come Miglior Film agli European Film Awards, il film è ispirato al secondo colore della bandiera francese e sviluppa il tema dell’uguaglianza. È, come detto, il secondo episodio della Trilogia dei Colori dell'autore polacco, una serie di film realizzati tra il 1993 e il 1994 e che stanno tornando uno dopo l'altro nelle sale cinematografiche italiane in versione restaurata in 4k.

Nei tre film in cui gli interpreti Juliette Binoche, Zbigniew Zamachowski, July Delpy, Jean-Louis Trintignant e Irène Jacob incrociano le proprie strade e i propri destini, nulla è lasciato al caso: Kieślowski mette in atto una profonda indagine sull'esistenza umana, un’analisi accurata dei sentimenti di risposta al dolore e all’indifferenza.

