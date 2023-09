Di cosa parla Elemental, il nuovo film Pixar arrivato in streaming su Disney+

Di cosa parla Elemental? Il nuovo film Pixar è arrivato in streaming su Disney+, e se lo avete perso al cinema in questo articolo vi anticipiamo la storia al centro del racconto.

Ambientato a Element City, dove gli elementi – Fuoco, Acqua, Terra e Aria – vivono insieme, Elemental racconta la storia di Ember, una ragazza di Fuoco di circa vent'anni la cui amicizia con Wade, un ragazzo di Acqua divertente e sdolcinato, metterà alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono: Ember è infatti l'unica figlia di due immigrati, ed è destinata ad ereditare la conduzione dell'attività di famiglia, Il Focolare, una volta che suo padre Bernie sarà andato in pensione. Ma, grazie alla conoscenza di Wade, Ember scoprirà che forse, sotto sotto, lavorare in quel negozio non è davvero ciò che sogna per il suo futuro...

Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream, mentre il regista premio Oscar Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, la brillante ragazza di Fuoco con un grande senso dell’umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente; Stefano De Martino nel ruolo di Wade, che non ha paura di mostrare le proprie emozioni che sono difficili da non notare; Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie. Inoltre, Francesco Bagnaia, pilota motociclistico e campione del mondo in carica di MotoGP, interpreta uno speciale cameo nel ruolo di “Pecco”.

Per altri contenuti vi ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, Pixar sarebbe a lavoro su un sequel e una serie tv di Elemental.