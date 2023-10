Di cosa parla Dungeons & Dragons? La trama del film fantasy su Sky e NOW

Di cosa parla Dungeons & Dragons? Ora che il nuovo fantasy Paramount Pictures Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri è arrivato in tv su Sky e in streaming NOW, se siete curiosi di scoprire la trama del film prima di premere play date un'occhiata ai seguenti paragrafi.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, che vanta un cast stellare che comprende Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant, oltre ad un esilarante cameo di Bradley Cooper, è ambientato nella campagna Forgotten Realm e non ha collegamenti con la precedente trilogia cinematografica di Dungeons & Dragons uscita tra il 2000 e il 2012. Il film segue un manipolo di avventurieri composto da ladri che, anni prima, hanno inconsapevolmente aiutato l'unico traditore del gruppo a rubare un prezioso oggetto magico. Ora, per rimediare ai propri errori e soprattutto salvare il mondo, l’allegra banda di disadattati deve ri-rubare l’oggetto e sconfiggere il loro vecchio amico.

Il film è diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, con una storia di Chris McKay e Michael Gilio e una sceneggiatura di Jonathan Goldstein, John Francis Daley e Michael Gilio. Per Chris Pine, interprete del protagonista, Dungeons & Dragons è un mix tra Il trono di spade, La storia fantastica, Monty Python e il Sacro Graal e I Goonies, quindi se siete fan di queste opere molto probabilmente vi sentirete a casa vostra.

Per altri contenuti vi ricordiamo che è in arrivo anche una serie tv live-action di Dungeons & Dragons, sviluppata in esclusiva per Paramount Plus.