Di cosa parla Dogman? Tutto sulla trama del nuovo film di Luc Besson

Di cosa parla Dogman? In occasione dell'uscita del nuovo film di Luc Besson in home-video con Plaion Pictures, vi parliamo della trama dell'acclamato film presentato alla scorsa Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Dopo gli applausi ottenuti a Venezia 80 e il grande successo in sala, dove si è posizionato tra i primi posti della classifica Cinetel, oltre a registrare commenti straordinariamente entusiasti da parte dalla stampa e del pubblico, Dogman torna in home video per essere scoperto o riscoperto dagli appassionati.

Si tratta di una favola nera con protagonista uno straordinario Caleb Landry Jones ambientata nell’America del “white trash”: il protagonista è Douglas, che viene rinchiuso dal padre violento in una gabbia per cani da combattimento. Gli animali, però, invece di attaccarlo iniziano magicamente a proteggerlo, diventando i suoi alleati nella vita. Così, in un viaggio per guarire le ferite che la sua infanzia gli ha cucito addosso, Douglas cerca di trovare la propria strada, anche se ciò significa infrangere le regole sociali.

Tra gli extra dell'edizione home-video di Plaion Pictures, che propone il film in DVD, bluray e 4K UHD, anche un'intervista a Luc Besson Dogman, una featurette sull'interpretazione di Caleb Landry Jones, uno speciale booklet e un’esclusiva card da collezione.

