Di cosa parla Damsel? La trama del nuovo film Netflix con Millie Bobby Brown

Di cosa parla Damsel? Tra i tanti nuovi film in arrivo su Netflix ne 2024 uno che i fan aspettano maggiormente è proprio il fantasy con la star di Stranger Things Millie Bobby Brown diretto da Juan Carlos Fresnadillo.

Il film, un fantasy d'ambientazione medievale, racconta la storia di una damigella di nome Elodie che, per onore della sua famiglia, accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che il matrimonio è una trappola: la famiglia reale l'ha reclutata come sacrificio per ripagare un antico debito, e subito dopo le nozze la protagonista viene gettata in una grotta abitata da un drago sputafuoco.

Elodie, che potrà contare solo su sé stessa per sopravvivere nelle viscere della tana del mostro, diventerà in questo modo gli occhi e le orecchie del pubblico: "Da spettatore senti che stai vivendo il viaggio per sopravvivere insieme alla protagonista, e sarai con lei durante lo scontro con il drago", ha dichiarato il regista. “L’arco emotivo che racconterà l'evoluzione di Elodie sarà molto intenso, è il fulcro del film. Sarà un’avventura elettrizzante con un tocco davvero oscuro che vi lascerà con il fiato sospeso”.

Il film include nel cast anche Ray Winstone, Nick Robinson, Shohreh Aghdashloo, con Angela Bassett e Robin Wright. Per altri contenuti scoprite la data d'uscita di Damsel.