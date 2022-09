Di cosa parla Dampyr? La storia del nuovo cinecomix italiano tratto dal fumetto Bonelli

Dampyr si è mostrato nel primo trailer ufficiale pubblicato in queste ore, e in attesa della data d'uscita prevista per il prossimo 28 ottobre vogliamo rispondere alla domanda che tutti gli spettatori più giovani si stanno facendo: di che cosa parla Dampyr?.

Per chi non lo sapesse, Dampyr è ambientato durante la guerra dei Balcani, nei primi anni Novanta, e segue le vicende di Harlan: perseguitato da orribili incubi, Harlan sbarca il lunario fingendosi un Dampyr - che, nella mitologia slava, è un essere mezzo umano e mezzo vampiro - capace di liberare i villaggi da quelle che i superstiziosi abitanti ritengono ingenuamente terribili maledizioni legate al mondo dei vampiri. Ma quando viene convocato dai soldati attaccati da creature assetate di sangue, Harlan scopre la verità: lui è davvero un Dampyr. Mentre cerca di affrontare un terribile “Maestro della Notte”, Harlan dovrà imparare a gestire i suoi poteri e scoprire le sue origini. Ad accompagnarlo una vampira rinnegata e un soldato in cerca di vendetta.

Il film di Dampyr racconterà la genesi del personaggio e adatterà i primi due albi della serie a fumetti pubblicata da Sergio Bonelli Editore: ad oggi la saga conta oltre 300 numeri, dunque qualora il film dovesse avere successo il materiale per nuovi adattamenti di certo non verrà esaurito molto presto.

Non a caso, Dampyr è stato presentato come il primo film del Bonelli Cinematic Universe: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.