Di cosa parla Chi segna vince? Taika Waititi e Michael Fassbender raccontano il calcio

Di cosa parla Chi segna vince? Il regista premio Oscar Taika Waititi e l'attore due volte candidato al premio Oscar Michael Fassbender racconteranno il calcio come non l'avete mai visto.

Dovete sapere, infatti, che Chi segna vince racconta la storia vera della squadra di calcio delle Samoa Americane, che ha subito la peggiore sconfitta di sempre nella storia della Coppa del Mondo perdendo ben 31 a 0 contro l’Australia nell'aprile del 2001: con l'avvicinarsi delle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2014, la nazionale ingaggia un allenatore sfortunato e anticonformista (Michael Fassbender) per aiutarla a risollevarne le sorti: si, in buona sostanza Chi segna vince è una sorta di Ted Lasso basato su una storia realmente accaduta (qui potete scoprite tutti i segreti dell'incredibile storia vera che ha ispirato Chi segna vince).

Il cast del film include anche Elisabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House e Kaimana. Chi Segna Vince è prodotto da Taika Waititi insieme a Jonathan Cavendish e Garrett Basch, mentre Andy Serkis, Will Tennant e Kathryn Dean sono i produttori esecutivi.

Chi segna vince, lungometraggio targato Searchlight Pictures, arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dall'11 gennaio 2024. Per altri approfondimenti recuperate il trailer ufficiale di Chi segna vince.