Di cosa parla Challengers? Scoprite la trama del nuovo film con Zendaya

Zendaya è la protagonista dell'ultimo film di Luca Guadagnino, Challengers, inizialmente selezionato per l'apertura dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia prima di essere sostituito a causa dello sciopero degli attori in corso in quel periodo. Ma di cosa parla il film con la star di Dune? Ecco il racconto della trama.

Challengers racconta la storia di Tashi Duncan, ex prodigio del tennis che diventa allenatrice; una vera forza della natura, che non chiede scusa per nulla dentro e fuori dal campo. Sposata con un campione in serie negativa (Mike Faist), la strategia di Tashi per la rinascita del marito prende una svolta sorprendente quando l'uomo si trova ad affrontare Patrick (Josh O'Connor) ex miglior amico ed ex fidanzato di Tashi. Tensioni e scontri aumentano. Tashi Duncan si chiederà a quale costo si vince. Non perdetevi il secondo trailer di Challengers.

Prodotto da Amy Pascal, Luca Guadagnino e Zendaya, il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche da fine aprile.

ll trailer mostra il triangolo di relazioni che si viene a creare nel film, con il personaggio di Zendaya sempre al centro delle dinamiche che prenderanno delle pieghe inaspettate.



Non perdetevi il fantastico poster di Challengers, l'ultimo film diretto dal regista di Chiamami col tuo nome Luca Guadagnino.

Zendaya sta per tornare sul grande schermo con Dune - Parte due, in uscita il 28 febbraio nelle sale cinematografiche.