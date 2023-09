Di cosa parla Il castello invisibile? Tutto sul nuovo film giapponese ora al cinema

In attesa dell'uscita in Italia di Il ragazzo e L'airone, nelle nostre sale arriva in questi giorni un altro film d'animazione giapponese, Il castello invisibile, diretto da Keiichi Hara e distribuito da Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures.

Tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Mizuki Tsujimura, vincitore del prestigioso Japan Booksellers' Award nel 2018, Il Castello Invisibile porta la firma dello studio di animazione giapponese A-1 Pictures, che si è occupato di alcuni dei titoli di maggiore successo del panorama anime degli ultimi anni come Sword Art Online, Seven Deadly Sins e Blue Exorcist.

La storia segue l'adolescente Kokoro che, emarginata dai propri compagni, decide di non recarsi più a scuola, passando le giornate sola in casa. La sua vita cambia quando, attraversando lo specchio della propria camera, la ragazza si ritrova in un magico castello in compagnia di sei suoi coetanei. Il gruppo è stato riunito da una misteriosa ragazzina il cui volto è celato da una maschera di lupo, che ha in serbo per loro un gioco: nel castello è nascosta una chiave e chiunque la troverà potrà esaudire il suo più grande desiderio.

Il film sarà nelle sale italiane per una speciale tre giorni l'11, il 12 e il 13 settembre. Per altre letture legate al mondo dell'animazione giapponese, vi segnaliamo che lo Studio Ghibli ha annunciato che Hayao Miyazaki non si ritirerà dopo Il ragazzo e l'airone: l'autore, infatti, avrebbe già delle nuove idee per un prossimo film.