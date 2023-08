Di cosa parla La casa dei fantasmi? Tutto sul nuovo horror Disney da domani al cinema

La Casa dei Fantasmi, il nuovo horror d'avventura della Disney ispirato alla classica e omonima attrazione del parco a tema Disneyland, arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire da domani mercoledì 23 agosto.

Come già anticipato dal trailer ufficiale de La Casa dei Fantasmi il film racconta la storia di Gabbie (Rosario Dawson), una madre single che di recente ha comprato una villa a New Orleans per iniziare una nuova vita insieme a suo figlio di 9 anni Travis (Chase W. Dillon), ma stranamente l'abitazione è stata venduta a un prezzo stranamente molto conveniente: solo dopo l'acquisto Gabbie si rende conto che la tenuta è abitata da fantasmi. Alla disperata ricerca di un aiuto per risolvere la scomoda convivenza con i suoi coinquilini senza un corpo, la donna si rivolge a un prete, che a sua volta contatta uno scienziato esperto di paranormale, un sensitivo proveniente dal quartiere francese e uno storico dal carattere collerico. Il gruppo cercherà di aiutare Gabbie e suo figlio a esorcizzare la villa e liberarla dalle presenze, ma ci riusciranno?

Diretto da Justin Simien, il film è interpretato da un cast stellare che include anche LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito e Dan Levy, con la vincitrice del premio Oscar Jamie Lee Curtis e il vincitore del premio Oscar Jared Leto nel ruolo di The Hatbox Ghost.

Il film è prodotto da Walt Disney Pictures e Rideback, ed è il secondo adattamento cinematografico dell'attrazione The Haunted Mansion, dopo l'omonimo film del 2003 con Eddie Murphy.