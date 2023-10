Di cosa parla Blue Beetle? Tutto sul nuovo film DC ora in digitale in Italia

Di cosa parla Blue Beetle? Se volete approfittare dell'uscita in digitale di Blue Beetle in Italia per scoprire il nuovo supereroe DC, in questo articolo troverete tutte le informazioni che stavate cercando.

Prodotto dalla Warner Bros. Pictures, Blue Beetle segna il debutto al cinema dell'omonimo supereroe DC Comics, creato da Keith Giffen e John Rogers e dal disegnatore Cully Hamner e diretto per il grande schermo da Ángel Manuel Soto. Xolo Maridueña, la star dell'amata serie tv Cobra Kai sequel della saga di Karate Kid, interpreta il ruolo che dà il titolo al film, Blue Beetle, e quello del suo alter ego Jaime Reyes.

La storia di Blue Beetle segue il neolaureato Jaime Reyes, che torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma costretto a scoprire sin da subito che il suo vecchio quartiere non è proprio come l’aveva lasciato qualche anno prima. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena, lo Scarabeo, che lo sceglie come suo ospite simbiotico dotandolo di un’incredibile armatura ipertecnologica capace di poteri straordinari e imprevedibili. Da quel momento il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel supereroe Blue Beetle.

Ricordiamo che, in questi giorni, James Gunn ha confermato che Blue Beetle e Xolo Mariduena saranno uno dei tre personaggi/attori del DCEU che torneranno nel DCU.