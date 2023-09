Di cosa parla Assassinio a Venezia? La trama del film quasi horror di Hercule Poirot

Di cosa parla Assassinio a Venezia? Ecco tutto quello che dovete sapere sul nuovo film della saga cinematografica del detective Hercule Poirot diretta e interpretata dal pluri-premio Oscar Kenneth Branagh.

Dopo le atmosfere glaciali di Assassinio sull'Orient Express (che rispecchiavano il tema della 'freddezza' dell'animo umano) e quelle afose di Assassinio sul Nilo (che diventavano estensione dell'omicidio passionale al centro della storia) e in attesa di possibili nuovi episodi della saga di Hercule Poirot, Assassinio a Venezia è ambientato nell'inquietante Venezia del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti, e abbraccerà toni sovrannaturali per raccontare il mistero più terrificante della carriera del celebre investigatore Hercule Poirot.

Con una sceneggiatura del candidato all’Oscar Michael Green, basata sul romanzo di Agatha Christie “Poirot e la strage degli innocenti”, il film inizia con Poirot ormai in pensione e in esilio volontario nella città più affascinante del mondo: una sera decide di partecipare, non con una certa riluttanza, ad una seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale. Quando però uno degli ospiti viene assassinato, l'indagine del detective prende una piega inaspettata e Poirot si ritroverà in un mondo sinistro di ombre e segreti.

Come da tradizione per la saga, anche il cast di Assassinio a Venezia presenta un elenco impressionante di nomi, tra i quali spiccano Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh. La data d'uscita è fissata al 14 settembre per le sale cinematografiche italiane.

