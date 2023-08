Cosa dice Oppenheimer alla fine del film? Riassunto del finale

Mentre Oppenheimer infrange record su record, il film di Christoper Nolan porta avanti i tormenti del fisico interpretato da Cillian Murphy, padre della bomba atomica. Malgrado il destino della bomba atomica e le sue conseguenze siano calcificate nei libri di storia, il finale di Oppenheimer non è così scontato come pensate.

La pellicola, della durata di ben 180 minuti, si concentra più che sullo sviluppo dell'ordigno esplosivo sui dubbi e le difficoltà dello stesso Robert Oppenheimer. Dubbi che hanno culmine in una particolare conversazione con Albert Einstein, quando i due fisici discutono sull'impatto che la bomba avrà sul mondo intero. In particolare, Oppenheimer dice a Einstein che proprio mentre la bomba era ancora in costruzione, si temeva che potesse accidentalmente creare una reazione a catena che avrebbero portato alla fine dell'intero universo. Proprio il premio nobel per la fisica, risponde così ai ricordi di Oppenheimer: "E allora?" e arriva un'altra affermazione di Oppenheimer: "Credo di sì", dice mentre sullo schermo viene mostrato il mondo distrutto dalle moderne armi nucleare.

La conversazione finale tra Einstein e Oppenheimer, volta a chiarire come Lewis Strauss avesse

erroneamente creduto che i due stessero parlando male di lui tanto da essere riuscito a revocare il nulla osta di sicurezza di Oppenheimer ha un doppio significato. Le parole di Oppenheimer, la sua visione finale mostrano che non c'è alcuna salvezza per lui, confermando i suoi dubbi sulla reazione a catena che la bomba atomica ha avuto a livello politico negli anni a seguire.

Insomma nessuna esplosione finale a chiudere la narrazione.

Se siete arrivati fin qui avrete già visto Oppenheimer e potreste non aver notato 10 errori nascosti del nuovo film di Christopher Nolan.