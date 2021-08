Cosa fa oggi Gene Hackman? Rieccolo sui social 17 anni dopo il ritiro dal cinema

Assente dalle sale cinematografiche ormai dal 2004, quando ha recitato per l'ultima volta al fianco di Ray Romano in Due candidati per una poltrona, il grande Gene Hackman è tornato a far parlare di sé per via di una foto diventata virale sul web.

Lo scatto, risalente a due anni fa, è stato pubblicato in rete dallo storico James L. Neibaur, il quale ci ha tenuto a chiarire che l'attore sta bene e sta passando serenamente la pensione in New Mexico. "Va in bicicletta ogni giorno e rimane impegnato e attivo con hobby e amici" ha spiegato Neibaur.

Il premio Oscar per Il braccio violento della legge e Gli spietati ha inoltre rilasciato delle dichiarazioni lo scorso luglio, in seguito alla scomparsa di Richard Donner, che ha deciso di ricordare con uno spassoso aneddoto sul primo film Superman: "Mi presentai al primo giorno delle prove di trucco per Superman con un sottile baffetto alla Lex Luthor che mi ero fatto crescere per il ruolo. Dick, che sfoggiava i suoi bei baffi, mi disse che i miei se ne dovevano andare e che se me li fossi tolti, in cambio lui avrebbe tagliato i suoi. Fedele alla parola, festeggiò il mio ultimo colpo di rasoio tagliandosi allegramente i baffi finti che aveva comprato per l'occasione! Dick rendeva tutto più divertente e per questo i suoi film venivano in quel modo."

Dick rendeva tutto più divertente e per questo i suoi film venivano in quel modo."