Cosa fa oggi Daniel Radcliffe? I progetti attuali e futuri della star di Harry Potter

Mentre la serie tv di Harry Potter è attualmente in lavorazione, gli ex attori del franchise originale hanno preso strade differenti. Daniel Radcliffe ha abilmente evitato di farsi travolgere dall’incredibile popolarità ottenuta con i film della saga, puntando su ruoli di qualità e dimostrando una predisposizione notevole per il teatro.

Infatti, Daniel Radcliffe è attualmente impegnato nel musical Merrily We Roll Along, in scena off-Broadway fino al 7 luglio 2024. Revival del celebre musical portato per la prima volta in scena da Stephen Sondheim e George Furth nel 1981 e basato sulla commedia omonima di George S. Kaufman e Moss Hart, Merrily We Roll Along ha ottenuto incassi da record sin dal suo debutto al New York Theatre Workshop nel 2022, dove è tornato a dicembre 2023 dopo una parentesi all’Hudson Theatre di New York.

Lo spettacolo rappresenta a tutt’oggi uno dei maggiori successi teatrali degli ultimi anni in America e, infatti, non stupisce che Merrily We Roll Along potrebbe essere tra i favoriti ai 77esimi Tony Awards, che si terranno il prossimo 16 giugno (il 30 aprile verranno annunciate le nomination). Diretto da Maria Friedman, racconta il turbolento legame di amicizia tra tre esponenti della scena teatrale newyorkese degli anni ’50, interpretati da Radcliffe, Jonathan Groff e Lindsay Mendez.

I progetti futuri di Daniel Radcliffe includono però anche il cinema: come annunciato da Deadline, l’attore britannico reciterà in Batso, al fianco di Ethan Hawke e Jessica Biel. Il film diretto da Kyle Marvin e scritto da Eamon O’ Sullivan (di cui non è stata ancora resa nota la data di uscita), narrerà la storia vera dei due alpinisti (l’esperto Warren “Batso” Harding e il più giovane Dean Caldwell, interpretati rispettivamente da Hawke e Radcliffe) che negli anni ’70 intrapresero l’ardua scalata di El Captain, vetta che si trova nel Parco Nazionale di Yosemite. Un’impresa quasi impossibile, segnata dalla decisione di raggiungere la mèta seguendo un percorso particolarmente tortuoso, noto come The Wall of Early Morning Light.

