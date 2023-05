Cosa mostrano le scene post-credit di Guardiani della Galassia 3? Svelato il doppio finale

Guardiani della Galassia 3, che è arrivato nei cinema di tutto il mondo questa settimana, nasconde due diverse scene post-credit, ma se per errore siete usciti dalla sala prima di assistere alla proiezione delle due sequenze segrete niente paura: ve le raccontiamo qui sotto.

Chiaramente l'articolo contiene pesanti SPOILER sul finale del nuovo film Marvel, dunque procedete nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Come saprete, Guardiani della Galassia 3 non è soltanto l'ultimo film della trilogia di James Gunn, ma anche il capitolo finale della storia di questa incarnazione dei Guardiani della Galassia: durante la fase promozionale, i Marvel Studios e i talent coinvolti direttamente nel film non hanno fatto mistero che un eventuale Guardiani della Galassia 4 avrà un team completamente diverso dagli ormai iconici Star Lord, Gamora, Rocket Raccoon, Groot, Nebula, Mantis e Drax, e infatti la prima scena post-credit del film ci mostra proprio questo: i nuovi Guardiani della Galassia!, con una formazione che include Rocket come capitano, Kraglin Obfonteri (Sean Gunn), Groot gigante (Vin Diesel), Adam Warlock (Will Poulter), Cosmo the Spacedog (Maria Bakalova) e un nuovo personaggio introdotto nel corso del film, Phyla-Vell. La scena vede i nuovi Guardiani proteggere un villaggio dall'assalto di alcune minacciose creature aliene, mentre Rocket fa partire la mitica hit 'Come and get your love'.

Nella seconda scena post-credit, invece, torniamo sulla Terra insieme a Peter Quill, che ha abbandonato lo spazio profondo per passare del tempo con l'unico parente rimastogli, il nonno materno (interpretato da Gregg Henry). Nella seconda sequenza segreta non succede granché, dato che mostra semplicemente Peter e suo nonno mentre fanno colazione e discutono del vicino di casa che sta tagliando l'erba del suo prato, tuttavia una didascalia finale avverte: "Il leggendario Star Lord ritornerà..."

Non a caso, in questi giorni Chris Pratt ha rivelato di essere pronto a tornare nei panni di Peter Quill: in quale progetto lo rivedranno i fan? Puntare sui prossimi film degli Avengers è fin troppo facile, specie considerato che ora Star Lord si trova sulla Terra.

Per altri contenuti, ecco quando uscirà Guardiani della Galassia 3 su Disney+.