Black Panther Wakanda Forever: cosa mostra la scena post-credit del nuovo film Marvel?

Da questa settimana in Italia è arrivato Black Panther Wakanda Forever, nuovo film del Marvel Cinematic Universe scritto e diretto da Ryan Coogler che, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, nasconde una scena post-credit alla fine della sua narrazione.

Ma cosa mostra la scena post-credit di Black Panther: Wakanda Forever? Se non temete gli spoiler di queste famose sequenze aggiuntive, oppure se avete già visto il sequel di Black Panther e state cercando qualche spiegazione aggiuntiva, siete capitati nel posto giusto. La scena post-credit di Black Panther 2 è una vera e propria estensione dell'ultima scena del film, con Shuri che va a trovare Nakia ad Haiti, dove la vedova di T'Challa vive: qui Shuri - divenuta la nuova Black Panther - scopre di essere anche zia: T'Challa e Nakia hanno avuto un figlio, il principe T'Challa.



Insomma, dopo Tony Stark e Thor, un altro Avenger è diventato papà: vi aspettavate questo colpo di scena? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Nel nuovo film Marvel Studios, prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le letali Dora Milaje lottano per proteggere la loro nazione dopo la morte di Re T'Challa dalle invadenti potenze mondiali, prima tra tutte quella azteca di Talokan. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film introduce nel MCU Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re della nazione Talokan, e Dominique Thorne in quello di Riri Williams alias Ironheart: quest'ultima tornerà il prossimo alto su Disney Plus protagonista della serie sequel spin-off Ironheart.

Black Panther: Wakanda Forever vi aspetta al cinema.