Ecco cosa ha da dire Michael B. Jordan riguardo alle voci che lo vogliono come Superman

Si è parlato tanto di Michael B. Jordan come possibile interprete di Superman in un nuovo film targato DC/Warner Bros., specialmente dopo le voci che volevano l'addio di Henry Cavill al ruolo. Ma cosa ha da dire in merito il diretto interessato?

L'attore di Black Panther e Creed, in verità, aveva già commentato tali voci in passato, ma con il passare del tempo, queste si sono fatte solo più insistenti, almeno fino al report di Variety sui piani di Warner Bros. e DC Films sul futuro dei supereroi targati DC, incluso l'Uomo d'Acciaio, che voleva Jordan "troppo impegnato" per firmare un contratto del genere in questo momento.

"Ci sono stati rumor su di me come Morpheus, come Superman, come un personaggio di Duck Tales per il reboot, come uno dei Power Ranger, e tutto quello che poteva esserci nel mezzo. Ci sono abituato, ormai. Ma ogni cosa che mi metto in testa di fare deve essere fatta nel modo giusto. Deve essere pienamente autentica. Sono un fan dei fumetti, sapete? Capisco come i fan se la possano prendere in certi casi 'Oh no, perché stanno facendo questo, perché stanno cambiando quello'. Mi sentirei allo stesso modo per determinate cose. Quindi sappiate, che semmai dovessi far qualcosa, si tratterebbe di qualcosa di autentico, e qualcosa che sento possa essere davvero supportato dalla gente" ha dichiarato Michael B. Jordan in un'intervista con MTV News, mentre era impegnato a promuovere il suo ultimo film, Just Mercy, che in Italia arriverà al cinema con il titolo Il Diritto di Opporsi il 30 gennaio 2020.