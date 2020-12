Cosa fa Johnny Depp quando non fa l'attore? Scoprite la seconda carriera della star!

Grazie alla sua interpretazione di Jack Sparrow nel primo Pirati dei Caraibi, l'amato-odiato Johnny Depp ha ricevuto la sua prima candidatura agli Oscar nel 2004, seguita poi l'anno successivo da quella per Neverland - Un sogno per la vita e ancora nel 2008 per Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street.

Un attore brillante, poliedrico, camaleontico e affermato che ha cominciato la sua carriera cinematografica nel 1984, in un piccolo ruolo nel mitico Nightmare di Wes Craven, per poi continuare a recitare e raggiungere grandi risultati grazie alla collaborazione con Tim Burton e alla scelta di progetti minori ma d'autore e di un certo spessore.



Ultimamente il lavoro non va più come sperato a causa delle sue problematiche legali, sia relative al processo (perso) contro l'ex-moglie Amber Heard, sia per motivi personali relativi all'alcool e alle spese folli, ma Depp nella sua vita non è mai stato soltanto un attore, perché da sempre, anche prima di entrare nel mondo del cinema, la star ha anche portato avanti una parallela carriera da musicista.



Nel 2015 ha anche fondato il gruppo Hollywood Vampires insieme ad Alice Cooper e Joe Perry. In passato ha persino partecipato alla composizione del brano Fade In-Out degli Oasis suonando la chitarra e dagli anni '90 ad oggi è stato protagonista puntuale della scena musicale.