La cosa, John Carpenter sul sequel:'Ho giurato di mantenere il segreto'

Sono parecchi anni che John Carpenter manca dal grande schermo. L'ultima sua regia risale al 2010 con The Ward - Il reparto, ma i fan sperano di poter vedere anche il sequel de La cosa, uno dei grandi titoli della carriera del regista, uscito nelle sale nel 1982. Lo scorso anno parlò proprio dei prossimi progetti.

"Forse La cosa. Forse Il signore del male. Posso vederne un po' di più. Ma vedremo. Non si sa mai in questo settore. Davvero no" disse. E su La cosa 2? "Penso soltanto che ci sia un'altra piccola storia da raccontare, di cui non vi parlerò. Ma ci sono state alcune conversazioni su La cosa e su cosa potremmo fare perché, per quanto ne sappiamo, entrambi i due personaggi principali - Childs (Keith David) e MacReady (Kurt Russell) - sono ancora vivi. Erano vivi alla fine de La cosa quindi forse lo sono ancora". John Carpenter vorrebbe dei sequel, e lo dichiarò apertamente.

In una recente intervista a Creepy Catalog, Carpenter ha dichiarato:"Ho giurato di mantenere il segreto perché ok, potrebbe, non so se verrà fatto ma potrebbe".



Uscito nel 1982, La cosa racconta le vicende di un gruppo di ricercatori americani capitanati da R.J. MacReady (Kurt Russell) che fa riemergere dai ghiacci dell'Antartide una forma di vita parassita aliena che può impossessarsi di qualsiasi creatura vivente prendendone le sembianze. Da quel momento inizierà una battaglia contro il mostro e una dura lotta per poter sopravvivere.



