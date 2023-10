A cosa si ispira Il Signore degli Anelli? Le origini dell'opera di Tolkien

Fa quasi strano immaginare le fonti di ispirazione per un'opera così importante come Il Signore degli Anelli, che a sua volta ne ha ispirate centinaia e centinaia di altre. Vediamo allora assieme le principali fonti di Tolkien.

Riassumerle tutte qua sarebbe impossibile visto che Tolkien ha attinto a numerosissime fonti per Il Signore degli Anelli. Intanto quelle filologico/linguistiche, dato che lo scrittore aveva attinto da celtico, germanico, slavo e dalla loro mitologia.

Ci sono poi ovviamente le fonti letterarie, una su tutte la leggenda di Beowulf, poema epico anonimo in inglese antico che ha decisamente ispirato Tolkien. Il lavoro filologico dello scrittore sulla letteratura inglese antica è infatti stato cruciale per Il Signore degli Anelli, così come per quella moderna. Tolkien si è infatti ispirato anche a scrittori come Samuel Rutherford Crockett o ad artisti che avevano anticipato i movimenti architettonici e del design come William Morris.

Altra fonte importante per Tolkien è quella religiosa e allegorica, soprattutto cristiana, così come le altre mitologie norrene, celtiche e germaniche.

Non mancava poi ovviamente l'esperienza personale: Tolkien aveva combattuto durante la Prima guerra mondiale ed erano chiari i parallelismi tra la desolazione di Mordor e il paesaggio devastato delle trincee che il conflitto aveva lasciato in Europa.

Sarebbero ancora tantissime le ispirazioni di Tolkien per Il Signore degli Anelli, perciò se ne conoscete altre aggiungetele nei commenti!