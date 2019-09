Ecco cosa avrebbe indossato il Batman di Armie Hammer

Non tutti ricordano che ben prima del Batman di Robert Pattinson, prima addirittura di quello decisamente non amatissimo di Ben Affleck, in cantiere c'era un certo Justice League: Mortal la cui regia sarebbe stata affidata a George Miller.

Il film, la cui realizzazione fu poi abortita a causa dello sciopero degli sceneggiatori, avrebbe dovuto vedere nei panni del difensore di Gotham Armie Hammer, successivamente visto oltre che in Gossip Girl anche in film come The Social Network, J. Edgar, The Lone Ranger e Mine.

Di Justice League: Mortal pochissimi dettagli sono poi venuti fuori, tra cui lo schizzo che oggi ci mostra quello che avrebbe dovuto essere l'aspetto del Batman di Hammer: l'immagine postata da Ryan Unicomb presenta un costume composto principalmente in kevlar, con un esoscheletro robotico posto sotto le braccia, le gambe e la schiena progettato per permettere a Bruce di combattere anche con le ossa praticamente rotte. Unicomb fa anche notare la presenza di un collare pensato per proteggere il collo dell'Uomo Pipistrello durante i combattimenti.

Che dire: il progetto si mostra sicuramente interessante e non fa che acuire il dispiacere per non aver mai potuto vedere sul grande schermo questo Justice League: Mortal. Chissà se il Batman di Robert Pattinson avrà in dotazione un costume dello stesso spessore tecnologico! L'ex-star di Twilight, intanto, sta ricevendo gli incoraggiamenti da parte di tutti i suoi colleghi, tra cui Christian Bale. Per il ruolo di Poison Ivy, invece, è arrivata a sorpresa la candidatura di Rihanna.