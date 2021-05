Cosa fa Hermione dopo Hogwarts? Scopriamo il finale di Harry Potter

I libri di Harry Potter ci hanno permesso letteralmente di crescere in compagnia dei loro protagonisti: sebbene il famoso capitolo Diciannove Anni Dopo ci regali una fotografia dei nostri eroi da adulti, però alcuni dettagli della loro vita post-Hogwarts restano ignoti ad un bel po' di fan.

Prendiamo Hermione Granger, per esempio: strega tra le più brillanti della sua generazione, vera e propria salvatrice dei due elementi maschili del celebre trio in più di un'occasione e fiera attivista per i diritti delle creature magiche. Cosa ne è stato di lei, dunque, dopo la battaglia contro Voldemort?

Qualcosa, dicevamo, ci viene già rivelato dai libri: Hermione ha infatti sposato Ron, insieme al quale ha dato vita a due figli, Rose e Hugo. Per quanto riguarda l'aspetto professionale e lavorativo, invece, il personaggio di Emma Watson ha fatto carriera nel Ministero della Magia, continuando a portare avanti l'attività avviata con il C.R.E.P.A. e riuscendo anche ad ottenere l'abolizione di quelle leggi retrograde che ponevano i purosangue in una posizione di vantaggio nel mondo magico.

La nostra è infine riuscita a diventare Ministro della Magia, riuscendo contemporaneamente anche a pubblicare una sua traduzione delle Fiabe di Beda il Bardo, traducendo l'edizione scritta in rune lasciatale in eredità da Silente. Tutte queste informazioni, però, ci sono state rivelate da Rowling solo dopo la conclusione della saga.

Mica male la vita della nostra Hermione, non trovate? A tal proposito, ricapitoliamo insieme la nascita e la crescita della storia d'amore tra Ron e Hermione durante i film di Harry Potter.