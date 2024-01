Cosa ne sarà di Harley Quinn nel DCU? Parla Margot Robbie!

Con la fine del DCEU tante questioni sono rimaste in sospeso in particolare riguardo i personaggi che potrebbero essere reintrodotti nel franchise. Una delle domande più importanti dei fan riguarda l'Harley Quinn interpretata da Margot Robbie vista per ben tre volte nel franchise.

L'attrice è sicuramente in un periodo molto fortunato nella sua carriera grazie all'enorme successo raggiunto da Barbie. Molti fan, però, si continuano a chiedere se avranno la possibilità, nel prossimo futuro di rivedere nel mondo DC Harley Quinn personaggio che ha dato il via alla carriera nei blockbuster dell'attrice australiana. Il personaggio, a brevissimo, verrà ripresentato sul grande schermo nel secondo capitolo di Joker questa volta con il volto di Lady Gaga.

In una recente intervista Margot Robbie ha parlato di questa svolta del personaggio della possibilità di vedere un'altra attrice nei panni di quello che per molti è il ruolo che l'ha resa famosa. "Ho sempre voluto che Harley fosse un personaggio che sarebbe stato trasmesso ad altre attrici per interpretarlo, come ci sono così tanti personaggi maschili iconici", ha raccontato. "Questo è sempre stato un sogno". Alla sua riflessione la Robbie ha aggiunto come sia "un tale onore aver costruito una base abbastanza forte da permettere ad Harley di essere uno personaggio che altre attrici possono provare a interpretare. Penso che ci farà qualcosa di incredibile" ha concluso.

Se vi va di scoprire qualcosa in più, vi mostriamo le prime immagini di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn in Joker 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!