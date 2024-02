Cosa guardare al cinema prima di subito in vista degli Oscar 2024

Manca poco alla serata di premiazione degli Oscar 2024, perciò vediamo assieme quali sono i film candidati attualmente in sala, così potete correre al cinema il prima possibile e recuperare tutti i lungometraggi in vista degli Academy Award.

Il primo che vi consigliamo di andare a vedere è La zona d'interesse, capolavoro di Jonathan Glazer candidato a cinque Premi Oscar che racconta la banalità del male in maniera mai vista. E già che ci siete recuperate la nostra recensione di La zona d'interesse.

In alcune sale invece è ancora presente The Holdovers, candidato a cinque Premi Oscar: una storia di vita vissuta in un liceo privato americano negli anni '70, con un formidabile trio di protagonisti. Qua la nostra recensione di The Holdovers.

Altro film attualmente al cinema è Past Lives, dramma sentimentale di Celine Song, tra Corea e Stati Uniti, candidato a due Premi Oscar. Ve ne parlavamo nella nostra recensione di Past Lives.

Ancora in sala c'è Povere creature, uno dei più candidati quest'anno e che ha già raccolto il plauso del pubblico e della critica.

C'è poi uno dei candidati a Miglior film internazionale, cioè La sala professori, lungometraggio in concorso per la Germania, attualmente al cinema.

Insomma se volete recuperare un po' di titoli importanti degli Oscar 2024 ecco i nostri consigli per quelli in sala al momento. Ma voi li avete già visti oppure no? Diteci la vostra nei commenti!