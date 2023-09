Cosa ci faceva Giovanni Muciaccia in Oppenheimer? La sua risposta è quella che immaginate!

Oppenheimer ha fatto parlare di sé sin dai primi vagiti di casting grazie all'incredibile quantità e portata dei nomi coinvolti: Christopher Nolan ha praticamente chiamato a raccolta mezza Hollywood (la metà migliore, aggiungeremmo), ma secondo qualcuno potrebbe aver attinto anche dal mondo dello spettacolo italiano.

Ebbene sì: nel film con il quale Nolan ha voluto raccontare le origini della bomba atomica ha trovato spazio, secondo alcuni, nientemeno che Giovanni Muciaccia! È incredibile, in effetti, la somiglianza tra lo storico volto di Art Attack e quello di un Josh Hartnett opportunamente truccato per assumere le sembianze di Ernest Lawrence.

Una combinazione che sembrerebbe aver divertito parecchio lo stesso Muciaccia, che su Instagram oggi ha ammesso di esser stato colto in flagrante: "Per chi si stesse chiedendo cosa ci facevo in Oppenheimer... Ero lì ad assicurarmi che la bomba fosse costruita usando solo forbici dalla punta arrotondata" sono state le parole con cui il nostro Giovanni ha ironizzato sulla cosa.

La sicurezza, insomma, viene sempre prima di tutto, anche e soprattutto in situazioni complesse come il progetto Manhattan! Va bene rischiare di dar fuoco all'atmosfera, ma chi vorrebbe mai correre il rischio di farsi male con delle forbici eccessivamente appuntite? Vai Giovanni, metti in guardia il mondo come solo tu sai fare! Forbici a parte, comunque, Oppenheimer ha appena battuto anche Guardiani della Galassia vol.3 al box-office.