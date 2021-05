Cosa fumava Crudelia De Mon? Scopriamo la villain Disney prima di Emma Stone

Rivedremo la mitica e perfida Crudelia De Mon nell'attesissimo e omonimo adattamento live-action del classico Disney a partire da domani, quando sbarcherà nei cinema italiani il film diretto da Craig Gillespie (Tonya) con protagonista la Premio Oscar Emma Stone nel ruolo del personaggio creato da Dodie Smith negli anni '50.

A rendere iconica e immortale la villain de La carica dei 101 hanno contribuito molti fattori, compresi ovviamente quelli estetici come l'altezza, i gesti plateali, una schietta esuberanza mista a un'eleganza tenace e ferina, quasi intimorente e crudele come il nome della stessa protagonista. In aggiunta, poi, l'emblematica e immancabile sigaretta attaccata al cosiddetto bocchino, nient'altro che uno strumento dove inserire la sigaretta, usato soprattutto come dettaglio di moda femminile tra il 1910 e il 1960, nonostante avessero anche la funzione pratica di filtrare il fumo delle sigarette, all'epoca vendute senza filtro.



Quello che fuma Crudelia non è altro che una semplice sigaretta, dunque, anche se nel classico originale questo era mostrato come del puro veleno quando usciva dalla bocca del personaggio, verde acceso per sottolineare tutta la negatività del gesto e del vizio della donna. Ad ogni modo, il dettaglio sarà assente nel Crudelia di Gillespie, e anche nelle nuove versioni illustrate de La carica dei 101 il personaggio non fuma più e non è più circondata da quella pestilenziale nube di nicotina.



