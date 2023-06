Che cosa ha fatto Ezra Miller? Tutte le accuse ai danni della star di The Flash

Che cosa ha fatto Ezra Miller? E' una domanda che, se non avete seguito attentamente la vicenda, vi sarete sicuramente posti in questi giorni, con l'uscita del nuovo film DCThe Flash accompagnata tra polemiche e controversie.

Tutto è iniziato il 28 marzo 2022, quando Ezra Miller venne arrestato per disturbo della quiete e molestie dopo un incidente in un bar ad Hilo, nelle Hawaii. Secondo quanto riferito, l'attore urlò oscenità ad una donna di 23 anni che cantava al karaoke prima di strapparle di mano il microfono e iniziare una rissa contro un uomo di 32 anni che giocava a freccette. L'attore uscì pagando una cauzione di 500 dollari, e in seguito le accuse vennero ritirate.

Tuttavia nell'aprile 2022, e sempre alle Hawaii, Miller venne nuovamente arrestato, questa volta per aggressione di secondo grado dovuta al lancio di una sedia contro una donna di 26 anni. Ma il vero cataclisma è scoppiato a giugno dello stesso anno, quando emerse la notizia di un diciottenne fuggito di casa insieme a Miller: ma il ragazzo in questione, l'attivista nativo americano Tokata Iron Eyes, membro della tribù Standing Rock Sioux, ha fermamente respinto le critiche alla star del cinema, dichiarando: "Sono deluso dal comportamento dei miei genitori e da quello della stampa", e aggiungendo che Miller aveva 'solo fornito sostegno e protezione in un momento difficile per me'. Nonostante ciò, i genitori di Tokota, Chase e Sara, hanno depositato un ordine restrittivo presso il tribunale tribale di Standing Rock Sioux contro l'attore per conto di Tokota, ordine che alla fine è stato ritirato.

Alla fine, dopo nuove accuse di furto con scasso in una casa del Vermont, durante l'agosto 2022 Ezra Miller confessò di avere "complessi problemi di salute mentale" e rivelò di aver iniziato un trattamento di cura. L'attore, attraverso i suoi rappresentanti, rilasciò la seguente dichiarazione: "Dopo aver attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco di soffrire di complessi problemi di salute mentale e ho iniziato un trattamento per superarli. Voglio scusarmi con tutti per il mio comportamento. Mi impegno a fare tutto il necessario per tornare ad una fase sana, sicura e produttiva della mia vita."

Nel gennaio 2023, l'attore si è dichiarato colpevole di violazione di domicilio, in un accordo che ha visto cadere l'accusa di furto con scasso, e si è impegnato a sottoporsi a test antidroga casuali. Il 13 giugno scorso, Ezra Miller è tornato in pubblico alla premiere di The Flash, durante la quale ha rilasciato una breve dichiarazione sul suo amore per il film e sulla riconoscenza nei confronti del regista Andy Muschietti, la DC e la Warner Bros, senza rispondere alle domande della stampa.

Ricordiamo che The Flash avrà un sequel nel DCU qualora dovesse ottenere i risultati sperati al box office, e il regista Andy Muschietti a dichiarato che Ezra Miller è l'unico attore in grado di interpretare Barry Allen così bene.