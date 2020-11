Cosa c'era scritto sull'elmetto di Johnny Depp in Platoon? La risposta vi sorprenderà

Tra i film di guerra più popolari e importanti della storia del cinema, appena dietro ad Apocalypse Now, La Sottile linea Rossa e Il Ponte sul Fiume Kwai, posizione eminente la occupa il bellissimo Platoon scritto e diretto da Oliver Stone, per altro tra i primi titoli cinematografici girati da Johnny Depp.

L'interprete di Pirati dei Caraibi, Edward Mani di Forbice e di Sweeney Todd interpreta infatti nel film di Stone il soldato Gator Lerner, tra i più giovani membri del plotone protagonista della vicenda. Non ancora un attore poliedrico e camaleontico come sarebbe poi divenuto da lì a poco, guidato dal visionario Tim Burton, ma curioso e pronto a lanciarsi a capofitto nella carriera recitativa cinematografica.



Per il suo ruolo, Stone gli permise di scrivere una frase sul proprio elmetto, e Depp scelse di incidere praticamente in testa il nome di Sherilyn Fenn, la mitica e amatissima Audrey Horne della meravigliosa Twin Peaks di David Lynch. Si tratta di un omaggio alla sua fidanzata dell'epoca e compare sull'elmetto insieme a molti altri simboli o scritte, segno di un amore già importante per uno stile personale ed eccentrico.



Sapevate questa curiosità su Platoon e Johnny Depp? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.