Cosa c'entra Keanu Reeves con Atomica Bionda? Ce lo spiega Charlize Theron

Poche saghe d'azione negli ultimi anni hanno ottenuto il successo di John Wick, con protagonista Keanu Reeves. Non l'ha ottenuto Atomica Bionda, nonostante la presenza di una protagonista come Charlize Theron, che ha spiegato il legame tra Keanu Reeves e il suo film, uscito nelle sale nel 2017 per la regia di David Leitch.

Intervistata da Buzzfeed all'epoca, Charlize Theron raccontò l'allenamento insieme a Keanu Reeves durante una pausa dalle riprese del secondo capitolo di John Wick, girato nello stesso studio di Atomica Bionda.



"Ci allenavamo l'uno con l'altro. Cose del tipo 'Dai Keanu, sfoghiamoci'. Roba del genere. Era molto macho, è stato grandioso. Quando l'allenamento è iniziato per la prima volta ho pensato 'Non funzionerà mai, sembro Big Bird'". Nel 2020 Charlize Theron aveva confermato il sequel di Atomica Bionda, progetto che sembra finito nel dimenticatoio.



Molti fan sperano di vedere incrociarsi i due personaggi in un film crossover, e in effetti Chad Stahelski ha dichiarato che Charlize Theron è una delle star con le quali vorrebbe lavorare:"C'è un elenco enorme ma la prima cosa che mi è venuta in mente è Cillian Murphy. Sono un grande fan di Peaky Blinders. Colin Farrell è fantastico. Charlize Theron quando ha fatto Atomica Bionda ho detto 'Oh Dio, devo lavorare con questa donna. È fantastica".



Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere John Wick e Lorraine Broughton nello stesso film?