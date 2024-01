Cosa c'entra Godzilla Minus One con Oppenheimer? Parla il regista

Godzilla Minus One ha conquistato pubblico, critica e una storica nomination ai premi Oscar per i migliori effetti speciali. I fan di Godzilla sono entusiasti per ciò che ha creato il regista Takashi Yamazaki, che ha voluto omaggiare il collega Christopher Nolan e Oppenheimer, spiegando il legame esistente tra i due film.

Intervistato da Movie Maker, Yamazaki ha confessato di essere rimasto impressionato da Oppenheimer; il regista ha deciso di andarsene a Taiwan per vedere il film, dopo il ritardo nella distribuzione in Giappone e ha dichiarato di essere rimasto pienamente soddisfatto all'uscita dalla sala.



Godzilla Minus One ha dominato gli Oscar giapponesi, con ben dodici nomination: è una risposta diretta a Oppenheimer? Il regista la pensa diversamente:"Non penso che Godzilla Minus One sia necessariamente una risposta diretta anche se puntano a temi simili".

Secondo Yamazaki il legame tra i due lungometraggi è proprio nel tema che portano all'attenzione del pubblico, in due modi totalmente differenti.



Oppenheimer approfondisce la tendenza autodistruttiva dell'umanità in relazione al potere del nucleare mentre Godzilla Minus One si concentra sulle conseguenze.



Il film di Yamazaki è ambientato in un Giappone che si è appena ripreso dalla Seconda Guerra Mondiale e che scopre un pericolo inatteso che spunta al largo della costa di Tokyo. Koichi, un disertore traumatizzato dal suo primo incontro con Godzilla, vede questa situazione come un'opportunità per redimere il proprio comportamento tenuto durante il conflitto.

