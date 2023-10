Cosa c'entra Deadpool 3 con Stranger Things? Il ringraziamento di Shawn Levy

Se l'inaspettato collegamento tra Spider-Man e Joe Keery non vi è bastato, sarete sorpresi nello scoprire che Stranger Things ha altrettanti legami con l'attesissima pellicola MCU Deadpool 3: a rivelarlo è il regista Shawn Levy.

In particolare, i Fratelli Duffer (creatori dello show sul Sottosopra) avrebbero aiutato Levy "a tenere duro, anche se ciò comporta momenti spiacevoli". Infatti – ha aggiunto il regista – "quando ero un regista più giovane, sono stato molto rapido nello scendere a compromessi per non creare inutili contrasti".

Classe '68, Shawn Adam Levy viene ricordato per svariati prodotti cinematografici (Una notte al museo, Real Steel, Gli stagisti, Free Guy - Eroe per gioco e il recente The Adam Project), a cui si aggiungono gli spettacoli televisivi Jett Jackson: The Movie, Tutta la luce che non vediamo e, appunto, Stranger Things.

Così ha dichiarato riguardo il suo ultimo progetto: "Nel corso di un decennio, questa serie intreccia le vite di Marie Laure Leblanc, una ragazza francese e cieca che si rifugia presso suo zio durante la seconda guerra mondiale, e Werner Pfennig, un brillante adolescente tedesco esperto nella riparazione delle radio. Attraverso una connessione segreta, condivisa, i due riescono a trovare fiducia nell'umanità, oltre a una possibile speranza". E questo perché "davvero non riesco a svolgere il mio lavoro senza esprimere un turbinio di emozioni. Questa storia... sì, ha attinto a sentimenti davvero profondi".

In un'altra occasione, Shawn Levy ha parlato del combattimento in Deadpool 3 tra il protagonista e Wolverine. Purtroppo il film è stato rinviato ulteriormente a causa degli scioperi in corso, ma confidiamo che l'attesa verrà ampiamente ricompensata dalla qualità del prodotto stesso.