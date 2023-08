Cosa c'entra Brad Pitt con Utopia di Travis Scott? Il collegamento che non ti aspetti

Brad Pitt si è saputo costruire una reputazione all’interno dell’industria cinematografica che ha pochi pari per quanto riguarda altri attori della sua generazione. Oltre al cinema, però, i suoi invstimenti hanno riguardato altri business, tra cui quello musicale, arrivando ad avere persino un collegamento con l’ultimo album di Travis Scott.

Abbiamo già parlato dell’interprete di Tyler Durden e del suo modo di vedere l’impresa riportando le dichiarazioni di Brad Pitt a proposito dello streaming e di come abbia migliorato l’industria cinematografica. E, a proposito di industrie multimilionarie, l’attività in quella musicale da parte dell’attore dell’Oklahoma si è guadagnata l’onore delle cronache a seguito della registrazione dell’album di Travis Scott, Utopia, in un suo studio musicale nel sud della Francia.

In una foto del luglio 2023 Scott era stato immortalato mentre si trovava al lavoro nello studio, che, oltre ad avere un impianto tecnologico decisamente all’avanguardia, appare anche molto curato dal punto di vista estetico e architettonico.

Lo studio, che nel corso dei decenni ha ospitato star assolute della musica mondiale, era rimasto inutilizzato per anni, fino alla riapertura ad opera di Pitt e Damien Quintard nel 2022.

Utopia, l’ultimo album del cantante texano sta riscuotendo successo e apprezzamento da parte del pubblico e della critica e la riuscita del progetto potrebbe portare a una continuazione della collaborazione atipica fra le due star dell’entertainment.

In attesa di poter capire quali saranno le prossime mosse imprenditoriali dell’ex marito di Angelina Jolie, vi lasciamo alle dichairazioni a sorpresa di Kirsten Dunst a proposito del bacio a Brad Pitt i Intervista col Vampiro.