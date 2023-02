Cosa c'entra Amleto con MODOK di Ant-Man 3? Risponde l'interprete di Darren

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha introdotto un gran numero di personaggi, ma il più bizzarro è indubbiamente MODOK, una testa gigante con gli arti piccolissimi che ha suscitato l'ilarità di molti spettatori; ma perché l'interprete di Darren arriva a paragonarlo nientemeno che all'Amleto shakespeariano?

"Be', la scena della sua morte ha decisamente la sua rilevanza" ha affermato Corey Stoll in un'intervista a Collider. "È stata divertente perché ridevamo tutti quanti per quanto quel personaggio risultasse ridicolo, ma in fin dei conti si trattava di filmare un evento luttuoso, perciò andava interpretato nel migliore dei modi. Penso che nella mente di Darren quel momento coincidesse con la fine di Amleto, e che lui stesse dando l'ultimo addio a Orazio. Ma ovviamente dall'esterno rimane uno scemo dall'aspetto grottesco..." Sembrerebbe proprio che la celebre opera di William Shakespeare sia stata di enorme ispirazione per l'attore newyorkese!

Questa riflessione, unita ad alcuni espedienti produttivi, hanno reso Stoll davvero fiero di aver interpretato l'orribile MODOK. "È stato fantastico: uno dei vantaggi dell'essere soltanto una specie di testa senza corpo è che sei libero di stravolgere tutto in un battito di ciglia. D'altronde si tratta di una maschera, e al suo interno puoi semplicemente andare in qualsiasi direzione mentre tutto procede per il meglio". Eppure – incredibile a dirsi – le stranezze non terminano qui: a quanto pare, una delle varianti di MODOK in Ant-Man 3 avrebbe potuto essere Donald Trump!

Il terzo capitolo sull'uomo formica è in sala dal 15 febbraio 2023, con attori del calibro di Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.