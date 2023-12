Cosa fa adesso Emma Watson durante la pausa dalla recitazione?

Sono ormai passati quattro anni (quasi cinque) dall'ultimo film in cui Emma Watson ha recitato, cioè Piccole donne di Greta Gerwig: cosa sta facendo adesso l'attrice che sembra si sia presa un po' di pausa dalla recitazione?

Sebbene non l'abbia definita così è normale vederla come una pausa. Emma Watson ha dichiarato a Vogue Inghilterra di essersi iscritta a un master di scrittura creativa nell'Università di Oxford, perciò il futuro della sua carriera potrebbe dirigersi non soltanto davanti alla macchina da presa.

Il ruolo di attrice la faceva sentire un po' in gabbia, come da lei esplicitato, nonostante abbia sempre detto che tornerà a recitare non appena troverà il ruolo giusto. Una volontà quindi per Emma Watson di sperimentare l'altro lato della creatività cinematografica, cioè quello della scrittura in primis, per mettersi in gioco anche in quel campo artistico. Al momento infatti Emma Watson non rimpiange l'addio alla recitazione.

Emma Watson ha anche iniziato a girare qualcosa in prima persona, come la campagna pubblicitaria Paradoxe di Prada, di cui era anche protagonista. Ha infatti scritto, diretto e interpretato il cortometraggio per la campagna del profumo.

Insomma sembra che la carriera di Emma Watson possa proseguire non solo dal punto di vista recitativo ma anche dietro la macchina da presa, e chissà che non esordirà nel breve periodo con un film da lei scritto e diretto.

E voi la vorreste Emma Watson come sceneggiatrice e regista?