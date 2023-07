Cosa c'è di vero in Pirati dei Caraibi? Tutti i collegamenti storici

Non è proprio immediato immaginarsi accuratezze storiche per una saga che ha avuto scheletri parlanti, fantasmi, uomini-pesce e kraken giganti. Eppure Pirati dei Caraibi aveva degli elementi storici corretti: pronti a scoprire quali?

Cominciamo con le ambientazioni e il look dei pirati stessi. Da questo punto di vista infatti Pirati dei Caraibi è molto fedele a come si vestivano i bucanieri nel 1700 (per esempio il fatto che indossassero orecchini, anche se magari non troppo vistosi come quelli di Jack Sparrow), così come le località marittime di quella zona: Tortuga e Port Royal sono state ricostruite in maniera fedele. I pirati per esempio amavano davvero il rum, dato che bevande di questo tipo erano spesso stipate nelle stive che loro assaltavano.

Barbanera è stato un pirata realmente esistito, anche se è morto nel 1718, mentre il quarto capitolo che lo vede come villain, interpretato da Ian McShane, è ambientato nel 1750. Anche la sua nave, la Queen Anne's Revenge è storicamente documentata.

Anche la rappresentazione delle donne pirata è reale: sebbene quel mondo fosse dominato dagli uomini ci sono state donne che si sono fatte un nome nella pirateria, come per esempio Anne Bonney e Mary Read. Eppure Zoe Saldana non è stata così contenta della sua esperienza in Pirati dei Caraibi.

Gli animali sulle navi pirata sembra fossero abbastanza comuni: pappagalli, scimmie o cani, perché (soprattutto i pappagalli) mangiavano poco e non occupavano spazio vitale. Parlando di personaggi con una scimmia, sapevate che Geoffrey Rush in Pirati dei Caraibi voleva sempre stare nella parte sinistra dello schermo?

In Pirati dei Caraibi poi non è che i bucanieri abbiano sempre voglia di combattere, e infatti era così: loro volevano guadagnare, quindi rischiare la vita anche solo per il gusto di farlo non rientrava nei piani.

Anche il codice dei pirati sembrava esistesse, almeno in parte. Alcune regole comuni a tutte le navi pirata, che poi ovviamente cambiavano e venivano interpretate a piacimento.

E voi le conoscevate tutte queste chicche storiche su Pirati dei Caraibi? Quali altri elementi accurati conoscete? Scriveteceli tutti nei commenti!