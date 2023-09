Cosa c'è di vero nel film Interstellar? Tutte le ispirazioni di Nolan

Spesso quando i film di fantascienza conquistano una fetta importante di pubblico ci si chiede se quello che abbiamo visto è vero, realistico o completamente inventato. E Interstellar di Christopher Nolan non fa differenza: cerchiamo di capire assieme cosa c'era di vero.

Partiamo dal fatto che il fisico teorico Premio Nobel Kip Thorne ha fatto da consulente a Christopher Nolan per Interstellar. Dando quindi suggerimenti e aggiustando la sceneggiatura nei punti in cui era esageratamente fantascientifica.

Cominciamo con la questione dei worm-hole, che nel film potrebbero aprire una sorta di scorciatoia da una parte all'altra dell'universo. La loro esistenza è abbastanza riconosciuta anche grazie alle teorie dello stesso Thorne, ma usarli come passaggio veloce spaziale resta ancora fantascienza.

Una cosa vera di Interstellar è il tempo che rallenta rispetto alla Terra se ci si avvicina ad un buco nero. In questo caso la scienza ha dimostrato che farlo porta davvero il tempo ad allungarsi paragonandolo a quello terrestre. Certo, riuscire a farlo e poi tornare indietro è tutto un altro paio di maniche.

Potrebbe essere invece vero (ma più no che sì) comunicare dall'interno di un buco nero, anche se la forza gravitazionale è così forte che inghiotte tutto, anche la luce. Stephen Hawking ha però scoperto che quando una particella cade in un buco nero, il fatto che stia cadendo crea un'altra forma di energia negativa. Questo crea un disequilibrio e quindi il buco nero crea una particella per bilanciare il tutto. Ecco queste particelle creano una forma di energia in uscita che molto teoricamente potrebbe essere usata per trasportare informazioni. Non significa che possiamo mandarci un walkie talkie e farci una chiacchierata, però dai Interstellar potrebbe avere un punto in più a suo favore.

E voi le sapevate queste cose? C'è qualche fisico alla lettura che può confermarci (o sbugiardarci con simpatia)? Diteci tutto nei commenti e se per caso non ve lo ricordate ecco come finisce Interstellar. Oppure magari preferite un altra visione del film: come sarebbe stato Interstellar diretto da Steven Spielberg?