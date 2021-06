Cosa c'è di reale in The Conjuring: Per ordine del Diavolo? La vera storia di Arne Johnson

Come abbiamo avuto modo di analizzare nella nostra recensione in anteprima di The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo, il nuovo film di Michael Chaves così come tutta la saga di James Wan è intrinsecamente legata alla dicitura 'basato su eventi reali'.

Il franchise infatti si basa sulle esperienze e i casi dei famosi demonologi Ed e Lorraine Warren, indagatori del paranormale, ricercatori e scrittori statunitensi noti già prima del successo dei film New Line e Warner Bros.: ma, nello specifico di The Conjuring: Per ordine del Diavolo, cosa c'è di vero?

Innanzitutto ricordiamo che il titolo del film deriva direttamente dal soprannome del vero caso legale di Arne Johnson, noto come il caso "The Devil Made Me Do It": la famiglia Glatzel è esistita davvero, e i suoi membri hanno davvero chiesto l'aiuto di Ed e Lorraine Warren dopo che David Glatzel, 11 anni, ha iniziato a mostrare comportamenti sempre più strani e inquietanti, parlando con voci ultraterrene e mostrando segni di graffi e lividi sul corpo. I Warren lo diagnosticarono come posseduto e furono effettuati diversi esorcismi, durante i quali la famiglia afferma che David abbia levitato. Alla fine del film, durante i titoli di coda, è possibile ascoltare la registrazione reale di quanto accaduto in una di quelle 'sessioni'.

L'attacco di cuore a Ed Warren dopo uno degli esorcismi a David dovrebbe essere una licenza del film, dato che non risultato malanni al vero Ed Warren in quel periodo (anche se alla fine il demonologo sarebbe morto proprio a causa di un infarto), ma proprio come si vede nel film Debbie lavorava davvero in un canile e il suo datore di lavoro era anche il padrone di casa, anche se nella vita reale si chiamava Alan Bono (nel film risponde al nome di Bruce, personaggio interpretato da Ronnie Gene Blevins). Tuttavia nella realtà l'omicidio è avvenuto diversamente: quel giorno Arne e Debbie erano con la sorella di Arne, Wanda, e la cugina di 9 anni di Debbie, Mary, si trovavano a pranzo insieme a Bono, e a causa di qualche bicchiere di troppo partì un alterco durante il quale Bono afferrò Mary e, a seguito della colluttazione, Arne pugnalò a morte Bono. Come nel film, Debbie fu testimone.

I Discepoli dell'Ariete non sono reali ma un'invenzione del film, ma è assolutamente vero che l'avvocato di Johnson - un uomo di nome Martin Minnella - ha presentato il possesso demoniaco come difesa legale, strategia però respinta dal giudice. Successivamente Arne e gli avvocati ripiegarono sull'autodifesa: la condanna per omicidio di primo grado fu dai 10 ai 20 anni di carcere, ma alla fine Arne ne scontò cinque.

Infine, uno dei punti più curiosi del film, è la menzione che fa Ed Warren ad un caso britannico in cui la possessione demoniaca era stata portata in tribunale: il nome menzionato da Ed è Michael Taylor, che nella vita reale faceva parte di un gruppo religioso di Ossett, nel Regno Unito, che nel 1974 iniziò a comportarsi in modo a dir poco strano. Dopo un po' fu presa la decisione che Taylor doveva essere sotto l'influenza di una presenza demoniaca e su di lui fu eseguito un esorcismo, al termine del quale i vicari sostennero che il ragazzo fosse stato posseduto da 40 demoni e che in otto ore di 'seduta' solo alcuni spiriti maligni vennero sconfitti: mandato a riposare prima che l'esorcismo fosse completato, Taylor tornò a casa e uccise brutalmente sua moglie. Sebbene i dettagli dell'esorcismo siano stati discussi in tribunale, Taylor è stato dichiarato non colpevole per infermità mentale.

