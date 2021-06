Cosa c'è da aspettarsi dal nuovo film di Star Wars di Kevin Feige?Risponde Michael Waldron

Michael Waldron è uno degli autori più in vista del momento, dopo aver preso parte a produzioni come Rick and Morty e Community, ha collaborato con l'MCU per Loki e Doctor Strange 2 e ora, è pronto per scrivere il prossimo capitolo di Star Wars prodotto da Kevin Feige.

In un recente articolo per GQ, Waldron ha spiegato che il Marvel Cinematic Universe è costruito su storie intense guidate da singoli personaggi sia attraverso il cinema che la televisione. Invece, l'universo di Star Wars racconta storie diametralmente opposte, più corali e di famiglia, che tentano sempre di far ritorno all'origine dei fatti.

"Penso che il successo dell'MCU sia, nonostante tutta la fantascienza, i concetti e tutta quella roba; alla fine il successo sia costruito sui personaggi, la loro umanità, i loro conflitti molto riconoscibili, le amicizie", ha detto Waldron alla rivista. "E penso che Star Wars invece, sia una storia sulla famiglia. Han, Luke e Leia erano una famiglia; ti piace vederli insieme e odi quando sono divisi. Sono personaggi fantastici. Non è una novità . Non lascerò a bocca aperta nessuno ma aver lavorato su questo è il mio più grande risultato".

Come ci si potrebbe aspettare da un progetto supervisionato da Feige, Waldron non può anticipare nulla sul suo prossimo film ambientato in una galassia lontana lontana, sebbene sui social ci siano già molteplici teorie su questo nuovo capitolo di Star Wars: "Sono i primissimi giorni di Star Wars. Questo è probabilmente il progetto di cui posso dire di meno, sfortunatamente", ha aggiunto lo scrittore. "La cosa che Kevin Feige condivide con Dan Harmon e con Sam Raimi è un assoluto spirito collaborativo, nessuno si pone al di sopra dell'altro. Kevin è un grande ascoltatore. Vuole ascoltare le tue idee, capire come potresti fare qualcosa, e poi aiutarti a migliorarlo. Al di là di tutto questo, è una persona eccezionale".

Visti i precedenti di Waldron, cosa vi aspettate da questo nuovo capitolo di Star Wars? Diteci nei commenti.