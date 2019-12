Cosa dicono le recensioni di Jumanji: The Next Level?

Dwayne Johnson, Karen Gillian, Kevin Hart e Jack Black stanno per tornare nella giungla (e non solo) dell'atteso Jumanji: The Next Level, di cui sono stati finalmente pubblicati i pareri della stampa internazionale.

Con un punteggio Rotten Tomatoes del 77% su un totale di 31 recensioni, il film di Jake Kasdan - che di recente ha parlato delle difficoltà di realizzare un sequel come The Next level - al momento sta ricevendo un'accoglienza positiva della critica simile a quella riservata al capitolo del 2017.

Di seguito vi riportiamo alcuni estratti delle recensioni presenti su Rotten Tomatoes:

William Bibbiani (The Wrap): "Le regole dei videogiochi devono essere nuovamente spiegate ad Eddie e Milo, ma questo sequel riesce a prendere tutto ciò che il pubblico ha imparato e giocarci, con risultati a volte divertenti e a volte meno."

Amanda Keats (SciFiNow): "Pieno di azione, avventura e ilarità, questo sequel è addirittura più divertente e intrattenente del suo predecessore, e in assoluto raggiunge il "next level" nella genialità della commedia."

Josh Wilding (ComicBookMovie): "The Next Level fa buon uso delle formula del primo film e la riempie di umorismo, azione e performance fantastiche che ricordano che Jumanji è un gioco che vorresti giocare ancora e ancora."

John DeFore (The Hollywood Reporter): "Questo nuovo capitolo è un chiaro caso di andamento decrescente, ma un'azione divertente e alcune sorprese verso il finale dovrebbero ridurre al minimo le lamentele dei genitori."

Peter Debruge (Variety): "Per la maggior parte del tempo, i valori del film sono al posto giusto, e a parte qualche momento fuori fuoco, l'umorismo raggiunge l'obiettivo di guardare oltre i propri limiti e rispettare le amicizie in qualunque forma vengano espresse."

Chi proprio non ha apprezzato il film è Kate Erbland di IndieWire, che scrive: "Kasdan e il suo cast puntano ancora di più sulla stravaganza dello scambio di corpi, ma il film è talmente sopraffatto dal cast che anche un talento come Awkwafina fatica a distinguersi."

Il film debutterà nelle sale italiane il 25 dicembre. Nell'attesa vi rimandiamo alla recente clip di Jumanji: The Next Level.