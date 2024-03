Cosa farà Denis Villeneuve dopo Dune 2? 'Ho un progetto segreto molto attuale'

Cosa farà Denis Villeneuve dopo Dune: Parte 2? Il regista canadese ha rivelato di essere già a lavoro su Dune: Parte 3, che adatterà il romanzo 'Dune: Messia', ma probabilmente il suo prossimo film sarà lontano da Arrakis.

Come vi abbiamo già rivelato nei giorni che hanno preceduto l'uscita di Dune 2 Denis Villeneuve ha attualmente 4 film in cantiere: oltre al nuovo adattamento della saga di Dune, infatti, l'autore sta lavorando ad un remake di Cleopatra, ad un adattamento del famoso romanzo di fantascienza Rendezvous with Rama e ad un progetto segreto scritto da Eric Roth, famoso autore di Insider e Killers of the flower moon che ha anche firmato la sceneggiatura di Dune: Parte 1.

In una nuova intervista con The Hollywood Reporter, Villeneuve ha svelato nuovi dettagli su questo misterioso progetto segreto, che potrebbe effettivamente diventare il suo prossimo film: "Ho quattro film in cantiere, ma uno di questi è un progetto segreto di cui non posso ancora parlare nel dettaglio al momento. Però posso dire che si tratta di una storia molto 'attuale', che per restare tale dovrà vedere la luce abbastanza rapidamente."

Dato che lo stesso Villeneuve ha parlato di 'quattro film in cantiere', questo progetto segreto dovrebbe coincidere appunto con la storia misteriosa scritta da Eric Roth, e che lo sceneggiature aveva definito un'opera fantascientifica su “tempo e spazio”. Al momento purtroppo Denis Villeneuve è obbligato a giocare a carte coperte, ma indipendentemente dai dettagli pare che il suo obiettivo attuale sia quello di realizzare questo misterioso progetto prima che il suo 'argomento di attualità' passi di moda, dunque è probabile che ne sapremo di più molto presto.



