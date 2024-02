Cosa farà Denis Villeneuve dopo Dune Parte 2? I futuri film del regista

Cosa farà Denis Villeneuve dopo Dune: Parte 2? Dopo aver consultato l'elenco completo del cast di Dune 2, mandiamo giù un po' di 'acqua della vita' di Arrakis per scoprire il futuro del regista canadese.

Attualmente siamo a conoscenza di quattro nuovi progetti in cantiere per Denis Villeneuve, considerato uno dei registi più importanti dell'ultimo decennio e quindi in grado di catturare l'attenzione del pubblico e degli studios, sempre disposti a fornirgli budget importantissimi per le sue produzioni.

Il primo film è Cleopatra, nuovo adattamento della storia della regina d'Egitto, la cui sceneggiatura è in fase di stesura a firma di Krysty Wilson-Cairns, sceneggiatrice del film di guerra 1917, mentre il secondo film è Rendezvous with Rama, un adattamento del romanzo di fantascienza omonimo firmato da Arthur C. Clarke, l'autore del libro che ispirò 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Inoltre, Denis Villeneuve ha confermato di essere a lavoro anche ad un nuovo film di fantascienza totalmente originale, la cui sceneggiatura è stata scritta da Eric Roth, acclamato autore di opere come Forrest Gump di Robert Zemeckis, Insider e Ali di Michael Mann, Munich di Steven Spielberg, Il curioso caso di Benjamin Button di David Fincher e il più recente Killers of the flower moon di Martin Scorsese, senza contare la sua sceneggiatura di Dune: Parte 1.

A proposito di Dune, infine, Denis Villeneuve ha in programma anche Dune: Messia, o Dune: Parte 3, la cui data d'uscita è attualmente sconosciuta: ma considerato il finale di Dune: Parte 2, di cui ancora non possiamo parlare causa embargo, certamente Warner Bros non tarderà ad aggiornarci su questo fronte, qualora la risposta del box office dovesse essere positiva.



Dune: Parte 2 uscirà il 28 febbraio in Italia.