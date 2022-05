La cosa, il cult di John Carpenter è pronto a tornare al cinema per il 40° anniversario

Il 1982 è stato un anno incredibile per i film di genere con l'uscita di E.T. - L'Extraterrestre, Poltergeist, Star Trek II - L'ira di Khan, Kaan principe guerriero e Creepshow che imperversavano nelle sale. John Carpenter tornò con l'horror sci-fi La cosa, film diventato un cult negli anni nonostante la tiepida accoglienza.

In occasione del 40° anniversario dall'uscita nelle sale di La cosa, Fathom Events ha deciso di riportare al cinema il film di Carpenter per tre giorni, dal 19 al 22 giugno. Un'uscita annunciata negli USA e che per il momento non ha trovato seguito in Italia. Sul nostro sito potete trovare la recensione de La cosa, uscito nelle sale esattamente quarant'anni fa.



"Ho adorato fare questo film e sono entusiasta che le persone possano celebrarlo e vederlo nelle sale 40 anni dopo".

La cosa racconta la storia di un team di ricerca dell'Outpost 31 in Antartide che s'imbatte in un alieno mutaforma che consuma la sua preda prima di assumerne l'aspetto. Se l'alieno viene visto mentre si trasforma o cerca di sfuggire al suo attuale stato appare in forme sempre più grottesche e orribili, grazie al lavoro sugli effetti di Rob Bottin. Il cast principale è composto da Kurt Russell, Keith David, Wilford Brimley, T.K. Carter e David Clennon.



La delusione per i risultati al box-office è stata ampiamente compensata negli anni dalle edizioni home video e dalle programmazioni tv, che hanno riscosso grande successo. Uno dei classici film rivalutati ampiamente con il tempo sia dalla critica che dal pubblico.



Tanto che nel 2020 Blumhouse annunciò un reboot di La cosa, basato sul romanzo originale.