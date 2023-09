Cosa fu categoricamente vietato a Keira Knightley durante Orgoglio e Pregiudizio?

Secondo Keira Knightley Pirati Dei Caraibi sarebbe stato un flop. In realtà il film è stato molto apprezzato, e al contrario, non è ben visto dai registi un vizio dell’attrice. Vizio che gli è stato categoricamente vietato durante le riprese di Orgoglio e Pregiudizio.

Joe Wright, regista della pellicola, ha proibito a Keira Knightley di “tenere il broncio” durante le riprese:

“Non mi piaceva il mio sorriso. Molte persone mi avevano detto che avevo un sorriso di me**a; quindi, ogni volta che mi facevano una foto mi imbronciavo un po’. Poi all'improvviso è arrivata una camera per le riprese, allora Joe mi disse: "No, devi smetterla di tenere il broncio"" ha dichiarato l’artista.

L’attrice ha riscontrato delle difficoltà in seguito a questo obbligo, ma Knightley ha rivelato che, se si osserva bene, e possibile vedere all’interno del film una scena in cui è presente il suo segno caratteristico, poiché girata in assenza di Joe Wright:

“Ho cercato di farlo vedere. In realtà nel film c'è un'inquadratura fatta dal regista della seconda unità di Orgoglio e pregiudizio in cui c'è il broncio. Ogni volta che Joe la guarda, continua a dire: “C'è un broncio proprio lì”.

Nonostante il divieto iniziale, alla fine Wright si è arreso, addirittura arrivando a chiedere all’attrice di tenere “il broncio” per un successivo spot pubblicitario. Knightley ha preso parte all’ultimo film di Disney + “Lo strangolatore di Boston” (qui potete trovare la nostra recensione di Lo Strangolatore di Boston) assieme a Carry Coon e Bill Camp.