La Cosa: la Blumhouse a lavoro su un film basato sul romanzo originale

La Universal Pictures, in collaborazione con la Blumhouse Productions di Jason Blum, è pronta a riproporre al pubblico di tutto il mondo l'agghiacciante mondo de La Cosa, questa volta con nuovi contenuti tratti direttamente dal romanzo originale.

La Cosa di John Carpenter è di certo uno dei film horror più famosi degli anni '80, ma alcune persone potrebbero non sapere che si basa su un libro intitolato Who Goes There? dello scrittore di fantascienza John W. Campbell. Christian Nyby è stato il primo ad adattare il lavoro di Campbell, intitolando il suo film The Thing From Another World, ma è inutile ricordare quanto l'adattamento di Carpenter sia diventato parte integrante della cultura pop.

La Universal nel 2011 aveva già dato vita ad un discreto prequel con Mary Elizabeth Winstead e Joel Edgerton incentrato sui ricercatori originali che scoprivano l'alieno visto nel film del 1982 ma adesso - come ha segnalato in esclusiva Bloody Disgusting - Universal Studios e Blumhouse stanno sviluppando un nuovo adattamento di Who Goes There?.

Nel 2018 infatti è stato scoperto un manoscritto ampliato del romanzo, con un titolo inedito (Frozen Hell) e ben 45 pagine che nessuno aveva mai letto prima. Ad annunciare l'arrivo del nuovo film è stato il produttore Alan Donnes, che ha pubblicato un post su Facebook (per poi cancellarlo). Il post recitava: "È ufficiale! Ho ricevuto il mio contratto firmato! Sono il produttore esecutivo di un remake di THE THING ma con capitoli aggiuntivi del romanzo rivoluzionario di John Campbell, Frozen Hell, che era andato perduto per decenni. Ora, per la prima volta in assoluto, la visione completa di Campbell sarà realizzata sul grande schermo. Il nuovo film includerà il meglio di THE THING FROM ANOTHER WORLD di RKO, il classico THE THING di John Carpenter ed entrambi i libri, Frozen Hell e Who Goes There?".

