Cosa bisogna vedere del MCU per capire The Marvels?

In un universo cinematografico e seriale condiviso ci sono prodotti che si collegano ovviamente ad altri: The Marvels non fa eccezione, perciò vediamo assieme quali film e serie tv recuperare prima di vedere il film per capirlo al meglio.

Come spesso accade nel MCU ci sono prodotti da vedere prima di andare al cinema per il nuovo capitolo della maxi saga, però al tempo stesso The Marvels si regge sulle sue gambe, perciò non ci si trova completamente spaesati di fronte agli eventi che accadono. Ve lo raccontavamo anche nella nostra recensione di The Marvels.

Andando in ordine, comunque, prima abbiamo Captain Marvel del 2019, film in cui il personaggio di Brie Larson viene introdotto per la prima volta e di cui si fa menzione diretta anche in The Marvels, dato che gli eventi di quel film riecheggiano anche nel lungometraggio di Nia DaCosta.

Per la backstory invece del Capitano Monica Rambeau di Teyonah Parris c'è WandaVision, la serie tv con protagonisti Scarlet Witch e Visione in cui appunto Monica Rambeau ottiene i poteri attraversando l'esagono creato da Wanda. Nella serie viene anche spiegato cosa è successo a Monica durante e dopo il blip e come questa cosa ha influito sul suo rapporto con Carol.

Altra serie importante che si collega direttamente a The Marvels è Ms. Marvel con protagonista Kamala Khan interpretata da Iman Vellani. La serie e il film condividono Carol, Kamala e la famiglia della ragazzina, che appare in diversi momenti lungo tutta la pellicola.

Non è invece necessario recuperare Secret Invasion, una delle ultime serie arrivate su Disney Plus, nonostante The Marvels e il prodotto seriale abbiano il Nick Fury di Samuel L. Jackson in entrambi i prodotti.

Speriamo che questa breve guida vi sia servita per recuperare tutto prima di The Marvels. Ma voi andrete a vedere il film? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo ai film MCU in cui potrebbe tornare Brie Larson dopo The Marvels.